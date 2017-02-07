بالأسماء .. ” تعليم الليث ” يحقق 5 مراكز متقدمة في جائزة التعليم للتميز في دورتها السابعة

حققت إدارة التعليم بمحافظة الليث عدة مراكز متقدمة في جائزة التعليم للتميز التي نظمتها وزارة التعليم في دورتها السابعة للعام الدراسي ١٤٣٦ / ١٤٣٧ هـ.

وكانت اللجنة العليا لجائزة وزارة التعليم للتميز قد أعلنت مؤخرا أسماء الفائزين والفائزات، والتي حصدت فيها إدارة التعليم بمحافظة الليث خمسة جوائز في مختلف فئات الجائزة.

وذلك على النحو التالي :

أولاً : (الفائز بجائزة التعليم للتميز)

فئة المشرف التربوي المتميز

الدكتور محمد بن أحمد النعيري

مدير الإشراف التربوي ( بنين )

ثانياً : ( الفائزون والفائزات بدرجة التميز )

فئة المرشد الطلابي المتميز

الأستاذ أمين بن معيصب الفموي

المرشد الطلابي بمدرسة علي بن أبي طالب الثانوية بربوع العين

الأستاذ عبدالله بن أحمد الزهراني

المرشد الطلابي بمدرسة أبي ذر الغفاري الابتدائية والمتوسطة بقرية المشاش.

فئة المشرفة التربوية المتميزة

الأستاذة ريما بنت حاسن المالكي

المشرفة التربوية بمكتب التعليم بأضم ( تخصص فيزياء )

فئة الإدارة والمدرسة

الأستاذ رحمة بنت محمد الحارثي

قائدة مدرسة ربوع العين الابتدائية بنات.

ثالثاً : ( الحاصلون على شهادة مشاركة في جائزة التعليم للتميز)

فئة الإدارة والمدرسة

الأستاذ حسين بن محمد الصعب

قائد مدرسة سعيد بن العاص لتحفيظ القرآن الكريم الابتدائية والمتوسطة بالليث

فئة الطالب المتميز

الطالب : علي بن سعيد البركاتي

ثانوية الليث المقررات ( بنين )

و هنأ مدير التعليم بمحافظة الليث الأستاذ مرعي بن محمد البركاتي الفائزين والفائزات بحصولهم على جائزة التميز و درجة التميز، ونيلهم المراكز المتقدمة على مستوى المملكة ، معربًا عن أمله في أن تحقق الجائزة هدفها المرجو منها، وهو تحقيق البيئة التربوية والتعليمية المحفزة، وزيادة الإنتاجية والتنافسية داخل الميدان التربوي ، مقدراً في الوقت نفسه حجم الجهد المبذول من اللجنة المشرفة على الجائزة ، ومن كافة المشاركين والمشاركات فيها , متطلعاً أن تكون الجائزة حافزاً لهم، ولزملائهم في الميدان التربوي لمواصلة العطاء و التميز والإبداع ، وأن يكون لها الأثر العميق على المدارس في زيادة وتطوير برامجها ، وخدماتها التربوية والتعليمية، وتطبيق معايير الجودة ؛ بما ينعكس على تجويد العمل، ورفع مستوى الأداء، وتطوير المنتج التعليمي، وضمان جودة مخرجاته، بالإضافة إلى نشر وتشجيع ثقافة التميز في الميدان،و إبراز دور المعلم في المجتمع وخلق روح التنافس الشريف بين التربويين لتقديم أفضل ما لديهم من ممارسات تربوية.

وسيجري حفل تكريم الفائزين بالجائزة في دورتها السابعة ، مساء غد الأحد برعاية وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى بمقر مركز الملك فهد الثقافي بالرياض