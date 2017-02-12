 (شاهد) السيلفي الداعشي.. سلاح إلكتروني جديد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 15 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 12 فبراير 2017 ميلاديا

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(شاهد) السيلفي الداعشي.. سلاح إلكتروني جديد

المناطق - وكالات

أعادت صور “السيلفي” لمنفذ الاعتداء على متحف اللوفر الفرنسي – والتي جاءت بعد ما انتشر أيضاً من صور “سيلفي” التقطها لنفسه منفذ اعتداء مطعم “رينا” في اسطنبول – إلى الواجهة ما يمكن تسميته “السيلفي الداعشي”.

وبات “السيلفي” اليوم وسيلة جديدة للتنظيم لإدارة عمليات ذئابه المنفردة المتواجدين حول العالم من داخل الرقة في سوريا، معقل تنظيم “داعش”.

ويأتي التقاط “سيلفي” أثناء سياحة الدواعش بالإرهاب، نتيجة التضييق على قيادات التنظيم في الموصل بالعراق والرقة السورية بإدارة وتوجيه العمليات والاعتداءات الإرهابية من خلال التواصل المباشر مع المنفذين، نتيجة الرقابة الأمنية الصارمة المفروضة على الهواتف الذكية وشبكة الإنترنت.

وليس على من يسميه التنظيم بـ”الذئب المنفرد” سوى انتحال هيئة السائح الأجنبي مع كاميرا أو هاتف ذكي، يلتقط لنفسه “سيلفي” خلف مواقع متعددة، مدعياً البهجة والمرح، وما ذلك إلا حيلة لتلقي أوامر فورية بتنفيذ اعتداءات إرهابية ارتجالية.

السيناريو ذاته كان مع “عبد الله الحماحمي” منفذ اعتداء متحف اللوفر الذي التقط لنفسه، قبيل التنفيذ، صورتي “سيلفي” في العاصمة الفرنسية، باريس، وهو يقف أمام معلمين رئيسيين.

وتظهر الصورتان المهاجم وهو أمام برج إيفل وأمام هرم مميز لمبنى متحف اللوفر وجزء من مبنى يظهر في خلفيته.
وكانت السلطات الفرنسية قد أطلقت النار على عبدالله الحماحمي، الجمعة، قرب المتحف بعد أن هاجم جنوداً بسلاح أبيض، مصيباً جندياً واحداً قرب مدخل المتحف.

وعاد “السيلفي” للظهور مع اعترافات الداعشي التركي من أصول أوزبكية، عبد القادر ماشاريبوف (33 سنة)، خلال استجوابه الذي أكد فيه تلقيه التعليمات من الرقة.

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