شاهد.. “ذعر” ترمب من موقف عابر أثناء إلقاء خطابه !

لطالما أثارت خطب المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترامب بشأن عدد من القضايا، مع عويل وصراخ، إلا أن كثيرين من متابعيه لن يتوقعوا مدى الهلع الذي أصيب به في موقف عابر.

وجاء في مقطع فيديو تناقلته صحف عالمية قبل بداية العام الجديد إلا أنه أعيد تداوله في هذه الأيام، لحظة خوف انتابت ترمب أثناء تشغيل موسيقى صاخبة خلال إلقاء أحد خطاباته، ليوقف الخطبة سريعا ويلتف حوله الأمن في ثوان قليلة.

وأثار هذه الذعر سخرية المتابعين من الخطب “الرنانة” التي طالما ألقاها قبل وبعد وصوله إلى البيت الأبيض، وتهديده المستمر للعالم وجيرانه وكل من يخالف سياساته !