 شاهد.. أمطار غزيرة مصحوبة بالبرد شمال الدوادمي‬⁩ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 15 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 12 فبراير 2017 ميلاديا

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شاهد.. أمطار غزيرة مصحوبة بالبرد شمال الدوادمي‬⁩

شاهد.. أمطار غزيرة مصحوبة بالبرد شمال الدوادمي‬⁩
المناطق - الرياض

‏هطلت أمطار غزيرة مصحوبة بالبرد جنوب ⁧‫الجمش‬⁩ شمال محافظة ⁧‫الدوادمي‬⁩، جرى على إثرها الأودية والشعاب.

ويأتي ذلك في الوقت الذي توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئياً على المناطق الغربية والوسطى والشرقية، موضحة أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار متفرقة على منطقتي الرياض والشرقية.

كما توقع تقرير الهيئة أن تتشكل السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية، فيما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على وسط وشرق وشمال المملكة.

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