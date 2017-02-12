شاهد.. أمطار غزيرة مصحوبة بالبرد شمال الدوادمي‬⁩

‏هطلت أمطار غزيرة مصحوبة بالبرد جنوب ⁧‫الجمش‬⁩ شمال محافظة ⁧‫الدوادمي‬⁩، جرى على إثرها الأودية والشعاب.

ويأتي ذلك في الوقت الذي توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئياً على المناطق الغربية والوسطى والشرقية، موضحة أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار متفرقة على منطقتي الرياض والشرقية.

كما توقع تقرير الهيئة أن تتشكل السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية، فيما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على وسط وشرق وشمال المملكة.