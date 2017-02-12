الضربات تتوالى .. تصفية 5 خبراء إيرانيين في صعدة وعشرات الحوثيين

أكد مصدر قبلي في محافظة صعدة مقتل خمسة خبراء من الحرس الثوري الإيراني، ومجموعة كبيرة من الحوثيين في قصف لطيران التحالف العربي على معسكر بمنطقة ساقين وسط صعدة.

وأوضح المصدر، أن القصف تزامن مع إخراج الميليشيات منصات صواريخ باليستية من معسكر ساقين لإطلاقها أمس الأول، ما أسفر عن تدميرها تماما، إضافة لتدمير مخزنين للأسلحة والصواريخ بنفس المعسكر. وأضاف أن طيران التحالف دمر عددا من الآليات العسكرية والتعزيزات للميليشيات في مديريات كتاف وحيدان.

وأكد أن مديريات صعدة تستقبل يوميا عشرات الجثث لمسلحين حوثيين من مختلف الجبهات في حرض والمخا والمناطق الحدودية، مضيفا أن 20 جثة لأفراد من أسرة زعيم المتمردين الحوثيين عبدالملك الحوثي لم تعرف أسماؤهم حتى الآن، وصلت إلى جبال مران أمس الأول ودفنوا في منطقة قرن صبح في حيدان.