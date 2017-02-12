مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل يدشن هويته الجديدة غدًا

تعقد إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل غداً الاثنين مؤتمراً صحفياً في القاعة الكبرى بالمركز الإعلامي في وكالة الأنباء السعودية،تدشن خلاله الاسم الجديد للمهرجان وأسبابه ودلالاته ، كما ستكشف عن الهوية الجديدة للمهرجان بما فيها الشعار ” العلامة التجارية ” والشخصية الكرتونية الخاصة بالأطفال.

وسُيعلن في المؤتمر عن برنامج الفعاليات والأنشطة المبتكرة التي سيقدمها المهرجان في نسخته الجديدة للمجتمع وعناصر تنوعها وشموليتها للأعمار والمهارات والهوايات المختلفة التي تعمّق النشاطات الوطنية والتراثية العريقة .

وسيشهد المؤتمر الصحفي إطلاق المبادرات المصاحبة ” مبادرات مباشرة وغير مباشرة ” بهدف تعزيز ودعم القيمة الاجتماعية المهرجان، كما ستعلن إدارة المهرجان عن شركائها وجهودهم في الإعداد منذ شهر محرم المنصرم، ومميزات الموقع الجديد في ” الصياهد الجنوبية للدهناء “ومسوغات اختياره ومكوناته، ومن أبرز الموضوعات التي ستفصح عنها الإدارة جوائز المسابقات الثلاث الكبرى في المهرجان وجداولها وقيمة جوائزها وعلى رأسها جائزة الملك عبدالعزيز لمزايين الإبل.

المؤتمر سيكون فرصة للإعلاميين للحصول على إجابات على أسئلتهم المختلفة بما يتعلق بالشروط والآليات والفعاليات، ومستقبل المهرجان وبرنامجه.

يشارك في المؤتمر كل من، معالي الأمين العام المكلف لدارة الملك عبدالعزيز الدكتور فهد بن عبدالله السماري، ومعالي رئيس مركز المشاريع بالهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض المهندس إبراهيم بن محمد السلطان ، ووكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور حمد بن عبدالعزيز البطيشان ، ووكيل وزارة الصحة للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري ، ومساعد المشرف العام للشؤون الإعلامية المتحدث الرسمي للمهرجان الدكتور طلال بن خالد الطريفي .