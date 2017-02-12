رابط موقع حساب المواطن يواصل تسجيل الطلبات تمهيدًا لصرف الدعم

على مدار الـ 10 أيام الماضية، واصل رابط موقع “حساب المواطن” تسجيل طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على الدعم النقدي.

ويصل معدل التسجيل اليومي في البرنامج إلى ما يقرب من المليون فرد، حيث يتم إضافتهم في طلبات التسجيل الخاصة بالأسر السعودية.

ومع تواصل عمليات التسجيل في موقع “حساب المواطن”، يترقب العديد من أبناء المملكة الدخول في المراحل التالية التي سيتم من خلالها تحليل الأهلية، ثم تحديد المستحقين وقيم الدعم المقررة لكل أسرة، تمهيدًا للصرف قبل رفع أسعار الطاقة منتصف العام الجاري.

وكان المشرف على “حساب المواطن”، ماجد العصيمي، قد أكد -في وقتٍ سابق- أن اللجنة الوزارية المختصة سترفع توصياتها للمقام السامي قبل 1 مايو المقبل، وفور صدور الموافقة، سيتم صرف الدعم للمستحقين.

وقال المشرف على (حساب المواطن): “سنسعى لأن تكون سياسة (حساب المواطن) قريبة من الواقع، واللجنة الوزارية مستمرة في تقييم العمل بشكلٍ ربع سنوي”.

ويذكر أن برنامج “حساب المواطن” هدفه حماية الطبقة المتوسطة من تقلبات الأسعار، وسيتم الاعتماد فيه على عدة معايير لتصنيف المواطنين في شرائح وفقًا لدخل الأسرة الشهري، وعدد الأفراد، ومعدلات الاستهلاك الرشيد.

ويوفر برنامج “حساب المواطن” قاعدة بيانات اقتصادية واجتماعية ضخمة يمكن الاعتماد عليها مستقبلًا في تنفيذ الخطط التنموية.