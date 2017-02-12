الجوازات تنفي إيقاف شرط “البصمة” للجواز السعودي

نفت المديرية العامة للجوازات، إيقاف الشرط الخاص بحصول المواطنات على الهوية الوطنية عند رغبتهن في استخراج جواز السفر السعودي أو تجديده.

وأوضحت الجوازات، من خلال حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: بأن البصمة والهوية الوطنية شرطان أساسيان لإصدار أو تجديد الجواز، وتشترط المديرية العامة للجوازات أن من بلغ 15 سنة عليه الحصول على الهوية الوطنية ذكراً كان أو أنثى، ولن يقبل النظام استخراج جواز أو تجديده بدون هذا الشرط.

يُذكر أن وسائل التواصل الاجتماعي، كانت قد تداولت ” خبر قديم ” يفيد بإيقاف شرط البصمة والهوية للسيدات عند إصدار الجواز السعودي.