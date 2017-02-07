 هيئة الاتصالات: سرعة الإنترنت المنشورة غير رسمية.. والمملكة الثانية عربياً | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 15 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 12 فبراير 2017 ميلاديا

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هيئة الاتصالات: سرعة الإنترنت المنشورة غير رسمية.. والمملكة الثانية عربياً

هيئة الاتصالات: سرعة الإنترنت المنشورة غير رسمية.. والمملكة الثانية عربياً
المناطق _الرياض

أوضحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن إحصاءات سرعة الإنترنت عبر تقنية الجيل الرابع بالمملكة؛ والتي نشرها أحد التطبيقات وجرى تداولها من بعض وسائل الإعلام مؤخراً، “مبنية على دراسات وتحليل لذلك التطبيق”، وأنها ليست “مؤشراً رسمياً لسرعة الإنترنت”.

وأكدت في بيان لها اليوم أن “هذا بطبيعة الحال لا يعطي تحليلاً شاملاً ودقيقاً؛ إذ إن ذلك يعتمد على عدة عوامل، منها حجم العينة المستخدمة في إجراء الإحصائية، وتوزيعها على مستوى المنطقة الجغرافية المراد إجراء قياسات فيها، فضلاً عن ظروف إجراء القياسات نفسها. وهذا يتضح من تفاوت ترتيب الدول في الإحصاءات المنشورة من قبل عدد من مالكي التطبيقات ذات مجال العمل المشابه؛ لأن الإحصاءات الدقيقة لترتيب السرعات تتطلب توفر منهجية دقيقة تأخذ في الحسبان جميع العوامل المؤثرة على القياسات التي تتم على تقنية محددة”.

وأضافت أن “الاتحاد الدولي للاتصالات، وهو وكالة الأمم المتحدة المتخصصة  بالاتصالات، لم يصدر عنه إحصائية رسمية فيما يتعلق بسرعة الإنترنت عبر تقنية الجيل الرابع للدول. ومن الجدير بالذكر هنا أن المملكة تحتل المرتبة الثانية عربياً بالنسبة لسرعة الإنترنت عبر شبكات الهاتف الثابت، وذلك وفقاً لتقارير الاتحاد الدولي للاتصالات”.

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