 خطة حائل الخيرية تنجح في خدمات وسائل التواصل الاجتماعي مع مجتمعها المحلي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 15 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 12 فبراير 2017 ميلاديا

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خطة حائل الخيرية تنجح في خدمات وسائل التواصل الاجتماعي مع مجتمعها المحلي

خطة حائل الخيرية تنجح في خدمات وسائل التواصل الاجتماعي مع مجتمعها المحلي
المناطق _حائل
 أثمرت خدمات وسائل التواصل الاجتماعي التي تتابعها جمعية الخطة الخيرية شمال حائل   دعم التفاعل المستمر مع المجتمع المحلي  ..  وسعت الجمعية في ذلك  الخطوة لمزيد من التواصل مع المجتمع المحلي من خلال ارسال اخبار الجمعية وبرامجها المختلفة بالاضافة الى استقبال المقترحات  من المهتمين بالعمل الاجتماعي الخيري ..
 فيما اوضح الاستاذ ماجد بن عبد الكريم الجبرين  رئيس مجلس ادارة الجمعية  الى ان تكثيف الجمعية لهذه الخطوة تأتي بعد ان نجحت في الانطلاقة من خلال تكوين قاعدة معلومات للتواصل مع المجتمع من خلال الرسائل النصية والتي طبقتها الجمعية سابقا ولقيت نجاحا كبيرا وكان لها دورا كبيرا في الاعلان والانتشار عن اخبار الجمعية واخبار المجتمع المحلي
مشيدا بدور ومتابعة الادارة التنفيذية للجمعية تحت اشراف الاستاذ مطر بن مسير الشمري مدير عام الجمعية وفريق العمل مما كان له الاثر البالغ في تحقيق الانجازات والمكاسب علی صعيد أعمال الجمعية وصولا بها للرقي والتطلعات

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