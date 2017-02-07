 منفّذ السطو المسلح على المركز التجاري بالرياض يرتدي عباءة نسائية ولايوجد وفيات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 15 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 12 فبراير 2017 ميلاديا

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منفّذ السطو المسلح على المركز التجاري بالرياض يرتدي عباءة نسائية ولايوجد وفيات

منفّذ السطو المسلح على المركز التجاري بالرياض يرتدي عباءة نسائية ولايوجد وفيات
المناطق _الرياض

كشفت  مصادر عن حادثة السطو المسلح التي شهدها مركز تجاري شهير على طريق العليا بالعاصمة الرياض، صباح أمس؛ حيث تبيّن أن الجاني كان يتستر خلف ملابس نسائية وعباءة.

ووفقاً للمعلومات هاجم الجاني محاسبي المركز مستخدما سلاحاً نارياً؛ حيث أصاب عاملين واستولى على مبلغ مالي قليل قبل أن يفر من الموقع.

وبيّنت مصادر مطلعة أن حالة المصابين مستقرة نافية ما تردّد عن تسجيل وفيات.وتواصل الجهات الامنية بالرياض عمليات البحث والتحرّي عن الجاني.وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت أمس، مقطع فيديو للحادثة يظهر إصابة عاملين.

يُشار إلى أن شرطة منطقة الرياض حقّقت إنجازات أمنية متتالية خلال الفترة الماضية تمثلت في كشف غموض عددٍ من الجرائم والقبض على منفّذيها.

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