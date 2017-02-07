افتتاح مقر رواد الحركة الكشفية في عفيف

أفتتح نائب رئيس رابطة رواد الحركة الكشفية بالمملكة، الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد ، يوم أمس ، مقر فرع مكتب رواد الحركة الكشفية في محافظة عفيف، في متنزه المطار ، بحضور رئيس لجنة التنمية الاجتماعية بالمحافظة الدكتور طلال الغبيوي، وعددٍ من رواد الحركة الكشفية بالمملكة والقادة الكشفيين بالمحافظة .

وأوضح مدير الفرع بالمحافظة مشاري بن سيف العتيبي ، أن من شأن المكتب المساهمة في نشر الوعي الكشفي في المجتمع والمؤسسات والأفراد وكسب أصدقاء جدد وأحباء للكشافة من أجل دعم الحركة الكشفية بالمحافظة .

فيما أفاد نائب رئيس الرابطة خلال الافتتاح أن المكتب ورواد المحافظة من قدامى الكشافين سيسهمون بخبراتهم وتجاربهم الميدانية لتدعيم أنشطة وبرامج الجمعية في محافظة عفيف وتنميتها وتطويرها بما يخدم أغراضها واهدافها ، بإقامة اللقاءات والندوات والاجتماعات الدورية تحت إطار التواصل بين الماضي والحاضر في الحركة الكشفية.