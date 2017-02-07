 المركز السعودي لزراعة الاعضاء يكرم مستشفى الملك خالد بتبوك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 15 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 12 فبراير 2017 ميلاديا

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المركز السعودي لزراعة الاعضاء يكرم مستشفى الملك خالد بتبوك

المركز السعودي لزراعة الاعضاء يكرم مستشفى الملك خالد بتبوك
المناطق _تبوك

كرم المركز السعودي لزراعة الاعضاء يوم أمس الأول الفريق الطبي والاداري بمستشفى الملك خالد بتبوك الذي شارك في اجراء عملية جراحية لنقل أعضاء متوفي دماغيا لمقيم من الجنسية الباكستانية حيث تم نقل الأعضاء لصالح اربعة مرضى كانوا بحاجة الى زراعة كلى وكبد وقلب  , وقدم الدكتور حسن الخنا والدكتور زياد من المركز السعودي لزراعة الأعضاء شهادات الشكر والتقدير الى كلا من مدير مستشفى الملك خالد بتبوك الدكتور عبدالرحمن الطلوحي  ومساعد مدير المستشفى فهد العنزي والمدير الطبي الدكتور محمود هزايمة  ونائب المدير الطبي الدكتور ياسر  ورئيس قسم العناية المركزة الدكتور محمد القسي  والدكتور محمد سامر  ومدير الخدمة الاجتماعية عليان خضر العطيات ورئيسة التمريض نوضة الجهني والمنسقة الادارية  ترفة العمراني وفني تخطيط الدماغ نايف البلوي  وفني تخطيط عيد البلوي.

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