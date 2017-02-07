 العواد تشكر تعليم المدينة على تنفيذ التصفيات الوطنية للخط و الزخرفة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 15 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 12 فبراير 2017 ميلاديا

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العواد تشكر تعليم المدينة على تنفيذ التصفيات الوطنية للخط و الزخرفة

العواد تشكر تعليم المدينة على تنفيذ التصفيات الوطنية للخط و الزخرفة
المناطق _المدينه المنوره

تقديراً للجهود المبذولة من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة ممثلة في إدارة نشاط الطالبات في تنظيم  و تنفيذ التصفيات الوطنية الختامية للمشروع الوطني للثقافة و الفنون – فرع الفنون – الخط العربي و الزخرفة الإسلامية في دورتها الثانية للعام 1437 0 1438 هـ قدمت وزارة التعليم ممثلة بوكيل التعليم بنات الدكتورة هيا بنت عبدالعزيز العواد شهادة شكر و تقدير للأستاذة ليلى عبدالله العمري مديرة إدارة نشاط الطالبات بالمدينة المنورة عضو اللجنة الإشرافية للمشروع الوطني للثقافة و الفنون و المدير التنفيذي لمشروع الخط العربي و الزخرفة لجهودها الفاعلة في التخطيط و الإشراف على تنفيذ المشروع , و في ذات السياق قدمت العواد شهادة شكر و تقدير للأستاذة رائدة عبدالله بدوي رئيسة قسم النشاط الفني و المهني في إدارة نشاط الطالبات بالمدينة منسقة و رئيسة اللجان التنفيذية في المشروع الوطني للثقافة و الفنون – الخط العربي و الزخرفة لجهودها الفاعلة في التنسيق بين إدارات و أقسام النشاط في الإدارات التعليمية و الإشراف على تنفيذ المعرض الوزاري و التصفيات النهائية على مستوى المملكة و الورش التدريبية و المؤتمر العلمي للمشروع .

و بدورهما عبرت الأستاذتان ليلى العمري و رائدة بدوي عن سعادتهما بهذا الشكر و التقدير من لدن وكيل الوزارة للبنات و ثمنتا دعمها و رعايتها لهذه البرامج و الأنشطة مؤكدتين أن هذا الشكر سيكون حافزاً لهما لبذل المزيد من الجهد لخدمة التعليم في وطننا الغالي و مدينة رسوله صلى الله عليه و سلم .   

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