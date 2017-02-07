 أطول وأطرف مصافحة بين آبي وترامب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 15 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 12 فبراير 2017 ميلاديا

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أطول وأطرف مصافحة بين آبي وترامب

أطول وأطرف مصافحة بين آبي وترامب
المناطق _واشنطن

في مصافحة بروتوكولية اعتبرت الأطول من نوعها والأكثر طرافة، قال رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، للرئيس الأميركي، دونالد ترمب، “أرجوك انظر إلي”.

جاء ذلك خلال التقاطهما صوراً أمام الصحافة بالبيت الأبيض، الجمعة، حيث ظهر آبي في الفيديو الذي تناقلته وسائل الإعلام، وهو يشد بقوة يد ترمب لحوالي 20 ثانية، وحين سأله الرئيس الأميركي عما كان يقوله المصورون اليابانيون، قال المسؤول الياباني بعد ثوانٍ” أرجوك انظر إلي”، من دون أن يتضح أنه كان يترجم كلام المصورين، أم أنه طلب من ترمب النظر إليه.

وعقب المصافحة الطويلة علق ترمب قائلاً “لديه يدان قويتان”.

وقد تباحث الطرفان خلال يومين من المحادثات، سبل تقوية الشراكة بين اليابان والولايات المتحدة الأميركية، لعقود من الزمن، بعدما تخوفت طوكيو من تأثر علاقتها بواشنطن، عقب وصول ترمب إلى سدة الحكم، والمواقف المترددة للجمهوريين من ملفي التجارة والأمن.

وقد دعا ترمب ضيفه الياباني إلى منتجعه “مار آلا غو” في فلوريدا، لممارسة رياضة الغولف، بعد إنهاء مباحثاتهما بواشنطن.

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