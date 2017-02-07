دراسة: تناول الفواكه والخضراوات يحسن صحتك النفسية

الفواكه والخضراوات هى أساس النظام الغذائى الصحى، وقد ظهرت نتائج بحث جديدة تقول إن تناول الفواكه والخضراوات يحسن الصحة النفسية فى أقل من أسبوعين، ونشرت نتائج هذه الدراسة فى مجلة بلوس وان، ونقل نتائج هذه الدراسة على موقع Medical News Today.

ووفقا لوزارة الزراعة فى الولايات المتحد فإن البالغين يجب أن يستهلكوا كوبين من الفواكه، ومن كوبين إلى 3 أكواب من الخضراوات يومياً. ويساعد اتباع نظام غذائى صحى على تقليل مخاطر الإصابة بأمراض السمنة والسكر من النوع 2، وأمراض القلب والسكتة الدماغية وبعض أنواع السرطان.

وفى السنوات الأخيرة أشارت الدراسات إلى أن تناول الفاكهة والخضراوات يمكن أيضا أن يحسن الصحة العقلية. وشملت الدراسة 171 طالباً من الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاماً، وتم تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات وامتدت مدة الدراسة إلى أسبوعين.

واتبعت أول مجموعة نظام غذائها الطبيعى، أما المجموعة الثانية فضموا وجبتين إضافتين من الفواكه والخضراوات الطازجة (الكيوى والتفاح والبرتقال)، فى حين أعطيت المجموعة الثالثة قسائم المنتجات المدفوعة مسبقا، وتم تذكيرهم برسائل نصية لاستهلاك المزيد من الفاكهة والخضار.

فى بداية ونهاية الدراسة خضع المشاركون لتقييم لحالتهم النفسية، والتى قيمت معدل تقلبات المزاج ومستويات الطاقة والحيوية وأعراض الاكتئاب والقلق، وغيرها من محددات الصحة العقلية.

ووجد الباحثون أن مشاركى المجموعة الثانية الذين حصلوا على كميات إضافية من الفواكه خلال الأسبوعين، هى المجموعة التى شهدت تحسنا كبيرا فى الحالة النفسية للمشاركين. كما أن هذه المجموعة شهدت تحسناً كبيراً فيما يخص أعراض الاكتئاب والقلق مقارنة بغيرها من المجموعات.