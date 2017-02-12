 الأمم المتحدة تصفع ميليشيا الحوثي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 15 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 12 فبراير 2017 ميلاديا

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الأمم المتحدة تصفع ميليشيا الحوثي

الأمم المتحدة تصفع ميليشيا الحوثي
المناطق - وكالات

تتوالى الصفعات السياسية والعسكرية ضد الميليشيات الانقلابية، إذ بعد الهزائم المتلاحقة على جبهات تعز والمخا وفرار تلك الميليشيات إلى الحديدة، تلقت هذه الميليشيات صفعة سياسية جديدة من الأمم المتحدة التي رفضت ما تقدم به الحوثيون من طلب عدم تمديد مهمة المبعوث الأممي للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ، ولم تكتف الأمم المتحدة بالرفض، بل اتهمت هذه الميليشيات باستخدام المدنيين دروعا بشرية.

ووفقا لمحللين سياسيين، فإن العالم أمام ميليشيات مارقة، خارجة عن القانون، تتهاوى سياسيا وعسكريا، حتى إن قادتها بدؤوا يصرخون.. وقد كان آخرهم عبدالملك الحوثي الذي اعترف بأنه ما هو إلا عميل صغير لإيران ينفذ مخططها في اليمن.

إلى ذلك، يتقدم الجيش اليمني على الأرض، فيما انكشفت المراوغة السياسية للانقلابيين أمام كل العالم، واتضح أنهم يلفظون أنفاسهم الأخيرة.

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