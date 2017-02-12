 إحباط محاولة تهريب أكثر من 155 ألف ريال إلى خارج المملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 15 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 12 فبراير 2017 ميلاديا

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إحباط محاولة تهريب أكثر من 155 ألف ريال إلى خارج المملكة

إحباط محاولة تهريب أكثر من 155 ألف ريال إلى خارج المملكة
المناطق - الرياض

أحبط جمرك البطحاء عملية تهريب مبلغ مالي قدره (155.500) ريال, لم يتم الإفصاح عنه وذلك بعد محاولة أحد المسافرين القادمين إلى الجمرك -بقصد المغادرة- إخفائه في مخبأ داخل الحافلة التي كان يقودها.

وبين مدير عام جمرك البطحاء عبد الرحمن المحنّا، أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية عُثر على مبلغ المالي داخل الحافلة تم إخفاؤه في جهاز التدفئة الخاص بالمحرك, مشيراً إلى أنه لم يتم الإفصاح عنها.

وقال : تفاديًا للمساءلة القانونية يجب على كل مسافر سواءً كان مغادرًا أو قادمًا إلى المملكة ويحمل مبالغ نقدية أو معادن ثمينة تزيد قيمتها عن (60.000) ريال, الإقرار -الإفصاح- عنها وذلك بتعبئة نموذج الإقرار لدى الجمرك، مؤكداً أن ذلك يأتي تطبيقًا للمادة السادسة عشر من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال.

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