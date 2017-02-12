تعرف على تقنية “الشحن الخارق” .. أعلى مستويات الأمان والسرعة

لطالما شكلت البطارية تحديا أمام استخدام الهواتف الذكية من حيث مدة العمل وزمن الشحن والحرارة الناجمة عن الاستخدام المطول، ولكن “هواوي” استطاعت تطوير تقنية جديدة لحل هذه المشكلة اسمها الشحن الخارق SuperCharge، وهي متوافرة في هاتفيها الجديدين Mate 9 و”بورشه ديزاين هواوي” Mate 9، والتي تسمح للمستخدمين شحن هواتفهم بسرعات فائقة دون القلق حول ارتفاع درجة حرارة البطارية.

وأصبح الآن بإمكان المسافرين ورجال الأعمال وطلاب الجامعات شحن هواتفهم لمدة عشر دقائق لاستخدام الهاتف لمشاهدة فلمين كاملين، أو شحنه لمدة 20 دقيقة واستخدامه ليوم كامل.

وتعمل بطارية الهاتف بكثافة عالية تبلغ 4000 ملي أمبير بالساعة، وهي مدعومة بتقنية توفير الطاقة المتطورة على زيادة عمرها وتمنح يومين إضافيين من الأداء المستمر دون انقطاع. وتأتي تقنية SuperCharge لتوفر مزايا الشحن السريع ولتتفوق في أدائها على الجيل السابق بنسبة 50 في المائة.

ويستطيع المستخدمون شحن 60 في المائة من بطارية هاتفهم في خلال 25 دقيقة فقط، أو شحن البطارية بالكامل في نحو 90 دقيقة فقط. ولعل أهم ما تمتاز به هذه البطارية هو احتواؤها على إعدادات الأمان القياسية الأفضل من نوعها التي تتضمن نظام الحماية Super Safe 5-gate الذي يضبط الفولتية والتيار والحرارة بشكل فوري بهدف رفع مستويات السلامة وإطالة عمر البطارية.