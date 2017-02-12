 تعرف على تقنية “الشحن الخارق” .. أعلى مستويات الأمان والسرعة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 15 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 12 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

خادم الحرمين لرؤساء البعثات: عرِّفوا بسياسة المملكة القائمة على الوسطية ونبذ الإرهاب “الصحة” توقع اتفاقية لإنشاء مركز حمد الجبر لعلاج الأورام بالأحساء تعرف على تقنية “الشحن الخارق” .. أعلى مستويات الأمان والسرعة إحباط محاولة تهريب أكثر من 155 ألف ريال إلى خارج المملكة الأمم المتحدة تصفع ميليشيا الحوثي 110 وظائف شاغرة للرجال والنساء في أمانة الشرقية دراسة: تناول الفواكه والخضراوات يحسن صحتك النفسية أطول وأطرف مصافحة بين آبي وترامب وفود خليجية في مهرجان تمور الاحساء والختام اليوم الاثنين العواد تشكر تعليم المدينة على تنفيذ التصفيات الوطنية للخط و الزخرفة إدارة توجيه و إرشاد الطالبات تنظم مهرجان الفرح العيادات التخصصية السعودية تتعامل مع 2589 حالة مرضية في مخيم الزعتري خلال الاسبوع 214

تعرف على تقنية “الشحن الخارق” .. أعلى مستويات الأمان والسرعة

تعرف على تقنية “الشحن الخارق” .. أعلى مستويات الأمان والسرعة

لطالما شكلت البطارية تحديا أمام استخدام الهواتف الذكية من حيث مدة العمل وزمن الشحن والحرارة الناجمة عن الاستخدام المطول، ولكن “هواوي” استطاعت تطوير تقنية جديدة لحل هذه المشكلة اسمها الشحن الخارق SuperCharge، وهي متوافرة في هاتفيها الجديدين Mate 9 و”بورشه ديزاين هواوي” Mate 9، والتي تسمح للمستخدمين شحن هواتفهم بسرعات فائقة دون القلق حول ارتفاع درجة حرارة البطارية.

وأصبح الآن بإمكان المسافرين ورجال الأعمال وطلاب الجامعات شحن هواتفهم لمدة عشر دقائق لاستخدام الهاتف لمشاهدة فلمين كاملين، أو شحنه لمدة 20 دقيقة واستخدامه ليوم كامل.

وتعمل بطارية الهاتف بكثافة عالية تبلغ 4000 ملي أمبير بالساعة، وهي مدعومة بتقنية توفير الطاقة المتطورة على زيادة عمرها وتمنح يومين إضافيين من الأداء المستمر دون انقطاع. وتأتي تقنية SuperCharge لتوفر مزايا الشحن السريع ولتتفوق في أدائها على الجيل السابق بنسبة 50 في المائة.

ويستطيع المستخدمون شحن 60 في المائة من بطارية هاتفهم في خلال 25 دقيقة فقط، أو شحن البطارية بالكامل في نحو 90 دقيقة فقط. ولعل أهم ما تمتاز به هذه البطارية هو احتواؤها على إعدادات الأمان القياسية الأفضل من نوعها التي تتضمن نظام الحماية Super Safe 5-gate الذي يضبط الفولتية والتيار والحرارة بشكل فوري بهدف رفع مستويات السلامة وإطالة عمر البطارية.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>