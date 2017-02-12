 “الصحة” توقع اتفاقية لإنشاء مركز حمد الجبر لعلاج الأورام بالأحساء | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 15 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 12 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

خادم الحرمين لرؤساء البعثات: عرِّفوا بسياسة المملكة القائمة على الوسطية ونبذ الإرهاب “الصحة” توقع اتفاقية لإنشاء مركز حمد الجبر لعلاج الأورام بالأحساء تعرف على تقنية “الشحن الخارق” .. أعلى مستويات الأمان والسرعة إحباط محاولة تهريب أكثر من 155 ألف ريال إلى خارج المملكة الأمم المتحدة تصفع ميليشيا الحوثي 110 وظائف شاغرة للرجال والنساء في أمانة الشرقية دراسة: تناول الفواكه والخضراوات يحسن صحتك النفسية أطول وأطرف مصافحة بين آبي وترامب وفود خليجية في مهرجان تمور الاحساء والختام اليوم الاثنين العواد تشكر تعليم المدينة على تنفيذ التصفيات الوطنية للخط و الزخرفة إدارة توجيه و إرشاد الطالبات تنظم مهرجان الفرح العيادات التخصصية السعودية تتعامل مع 2589 حالة مرضية في مخيم الزعتري خلال الاسبوع 214

“الصحة” توقع اتفاقية لإنشاء مركز حمد الجبر لعلاج الأورام بالأحساء

“الصحة” توقع اتفاقية لإنشاء مركز حمد الجبر لعلاج الأورام بالأحساء
المناطق_الأحساء

بحضور وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، وقعت الوزارة اليوم عقد إنشاء مركز حمد الجبر لعلاج الأورام بالأحساء بتمويل من عبداللطيف الجبر بتكلفة إجمالية قدرها 70 مليون ريال .

وتتضمن الاتفاقية إنشاء المركز بالتعاون مع مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، لتقديم خدمات علاجية متكاملة لمرضى الأورام في محافظة الأحساء،بطاقة استيعاب 30 سريراً، منها 20 سريراً مخصصة للبالغين و10 للأطفال .

ويضم المركز وحدة للعناية اليومية لتقديم العلاج الكيماوي والبيولوجي، وجهازين لإعطاء العلاج الإشعاعي بشكل يومي، وسيوفر المركز علاج الأورام وفق أرقى الخدمات الطبية دون تكبد المرضى في الأحساء عناء السفر خارج المحافظة .

وتأتي المبادرة في إطار برنامج المشاركة المجتمعية أحد مبادرات وزارة الصحة الجديدة الهادفة إلى تفعيل جميع مكونات المجتمع للإسهام في التنمية الصحية وفتح آفاق جديدة في العلاقة بين الوزارة والمجتمع بما يعزز صحة المواطنين.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>