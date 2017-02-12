العيادات السعودية تتعامل مع 2589 حالة مرضية بالزعتري خلال أسبوع

قدمت الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا ومن خلال العيادات التخصصية التابعة لها في مخيم الزعتري الخدمات الطبية العلاجية في كافة التخصصات الطبية لعدد 2589 حالة مرضية من الأشقاء السوريين اللاجئين ضمن أسبوع العمل 214.

ودوّنت سجلات العيادات الطبية خلال هذا الأسبوع عدد 829 حالة في عيادة الأطفال ممن يعانون من الأمراض الموسمية كما استقبلت عيادة القلب 89 مراجع، والنسائية 174 مراجع، فيما تلقى 169 شقيقاً سورياً العلاج في عيادة الأسنان، وتعاملت عيادة الجراحة مع 49 حالة، والعظام 178 حالة وتعاملت عيادة الجلدية مع 266 حالة قدم لها العلاج المناسب، وبلغ مراجعي عيادة الأذنية 236 حالة، أما عيادة المطاعيم فاستقبلت 102 حالة قدمت لهم اللقاحات اللازمة ضمن برنامج الحملة الوطنية السعودية الطبي “شقيقي صحتك تهمني”، كما أجرى قسم المختبر 118 تحليلاً مخبرياً .

وأشار المدير الطبي للعيادات التخصصية السعودية الدكتور حامد المفعلاني إلى أن العيادات السعودية تقدم الخدمات الطبية للمراجعين من الأشقاء السوريين طيلة أيام الأسبوع ويتم التعامل معهم وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم بشكل منتظم، مضيفاً أن العيادات تتمتع بسمعة طيبة في أوساط المخيم من قبل المنظمات العاملة والأشقاء اللاجئين السوريين هناك ويعود السبب وراء ذلك لتميز الخدمات المقدمة هناك ولله الحمد .

من جانبه، ذكر المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان أن الحملة الوطنية السعودية أولت المحور الطبي جل الاهتمام لما له من أهمية ضرورية لدى الأشقاء السوريين مع الاهتمام الكبير في تطوير كافة الخدمات المقدمة لهم في بيئة اللجوء و خصوصاً في المخيمات، مؤكداً الرعاية المتواصلة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين و سمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – للأعمال الإنسانية التي تقدمها المملكة لكافة المتضررين في جميع أنحاء العالم ومن ضمنها القضية السورية التي تعتبر من اكبر الكوارث الإنسانية في العالم، سائلاً الله العلي القدير أن يجزي المتبرعين من الشعب السعودي الكريم خير الجزاء.