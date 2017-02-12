صحة نجران تفتتح قسم طوارى الاطفال والمواليد الجديد

في إطار سعي صحة نجران لتحسين الخدمات الصحية المقدمه للأطفال والمواليد تم بحمد الله وتوفيقه تشغيل المرحله النهائيه والأخيره لقسم طوارئ الأطفال والمواليد الجديد وقد تم مراعاة زيادة الطاقة الإستيعابية للأسرة للكشف على المرضى وكذلك وحدة الإنعاش ووحدة الملاحظة و تخصيص غرفة عزل ذات الضغط السالب وغرفة إنتظار الأمراض التنفسية طبقا لمعايير مكافحة العدوى والمركز السعودي لإعتماد المنشآت الصحية ، كما يشتمل القسم الجديد على غرفة عمليات لإجراء الجراحات الصغرى الخاصة بالأطفال إضافة إلى صالات إنتظار للرجال والسيدات حرصا على راحة المرضى وذويهم من المرافقين والمرافقات ويتميز القسم الجديد بإنسيابية حركة المرضى بدء من الفرز البصري وحتى إنهاء تقديم الخدمة للأطفال.

يذكر أن الإحصائيات للربع الأول للعام الحالي 1438هـ بلغ عدد المراجعين 30241 .

وصحة نجران تهتم بتطوير الخدمة المقدمة لتلك الفئة الهامة من الأسرة حيث تطمح لتقديم خدمة صحية لسيدات ومواليد وأطفال منطقة نجران في بيئة آمنة ذات جودة عاليه ترتكز على رضاهم .