 الرئيس التركي “رجب أردوغان” في الرياض يوم غدٍ الاثنين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 15 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 12 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

احتساب المعارين السعوديين إلى القطاع الخاص بـ1 في نطاقات أمير القصيم : المتتبع للمنجزات الأمنية في بلادنا يشاهد بكل وضوح جهود ولي العهد في محاربة الإرهاب جناح جامعة الباحة المشارك بمهرجان الجنادرة 31 يُنظم غداً الإثنين أمسية ثقافية للعشماوي الرئيس التركي “رجب أردوغان” في الرياض يوم غدٍ الاثنين ولي العهد ينوه بجهود الأمم المتحدة في تحقيق الاستقرار والسلام إيقاف 1217 مخالفاً لنظام الإقامة بالمدينة المنورة لجان البرلمان العربي تناقش وثيقة لتجريم الاستعمار ورؤية 2045 العيادات السعودية تتعامل مع 2589 حالة مرضية بالزعتري خلال أسبوع أمير نجران: محمد بن نايف.. صمصام في قطع الإرهاب.. يد طولى في تحقيق السلم صحة نجران تفتتح قسم طوارى الاطفال والمواليد الجديد مدير عام السجون منح ميدالية ” جورج تينت ” لسمو ولي العهد مصدر فخر للوطن والمواطن مدير جامعة نجران: ميدالية ” جورج تينت” تؤكد مكانة المملكة وقوتها في مكافحة الإرهاب

الرئيس التركي “رجب أردوغان” في الرياض يوم غدٍ الاثنين

الرئيس التركي “رجب أردوغان” في الرياض يوم غدٍ الاثنين
المناطق_الرياض

أعلنت الرئاسة التركية، أن الرئيس التركي، “رجب طيب أردوغان”، سيبدأ يوم غدٍ الاثنين زيارة إلى المملكة ضمن جول خارجية تستمر “4” أيام، تشمل البحرين وقطر.

وسيستهل أردوغان جولته بزيارة البحرين اليوم الأحد، حيث سيلتقي الملك “حمد بن عيسى آل خليفة”، وكبار المسؤولين البحرينيين، وينتقل إلى المملكة يوم غدٍ الاثنين، حيث يلتقي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن نايف، وولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ويختتم الرئيس التركي جولته الخليجية بزيارة قطر، حيث سيجتمع بالأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد، ويبحث أردوغان خلال جولته  تعزيز العلاقات والتطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي، كما ينتظر توقيع اتفاقيات تعاون ثنائية.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>