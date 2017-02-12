الرئيس التركي “رجب أردوغان” في الرياض يوم غدٍ الاثنين

أعلنت الرئاسة التركية، أن الرئيس التركي، “رجب طيب أردوغان”، سيبدأ يوم غدٍ الاثنين زيارة إلى المملكة ضمن جول خارجية تستمر “4” أيام، تشمل البحرين وقطر.

وسيستهل أردوغان جولته بزيارة البحرين اليوم الأحد، حيث سيلتقي الملك “حمد بن عيسى آل خليفة”، وكبار المسؤولين البحرينيين، وينتقل إلى المملكة يوم غدٍ الاثنين، حيث يلتقي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن نايف، وولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ويختتم الرئيس التركي جولته الخليجية بزيارة قطر، حيث سيجتمع بالأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد، ويبحث أردوغان خلال جولته تعزيز العلاقات والتطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي، كما ينتظر توقيع اتفاقيات تعاون ثنائية.