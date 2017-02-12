 علماء: الكينوا ستحل أي أزمة للغذاء | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 15 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 12 فبراير 2017 ميلاديا

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علماء: الكينوا ستحل أي أزمة للغذاء

علماء: الكينوا ستحل أي أزمة للغذاء
المناطق_متابعات

قال باحثون إن نبات “الكينوا” يمكن أن يكون المفتاح لحل أي مشكلة غذاء، خاصة بالتزامن مع النمو السكاني غير المتوقف. وبينت أدلة أثرية أن هذه النبتة اكتشفت قبل 5 آلاف عام قبل الميلاد، أي قبل حضارة الإنديز القديمة الذين كانوا يعيشون حول بحيرة تيتيكاكا، وكانت ذات قيمة غذائية عالية جدا، ويمكن أن تنمو في بيئات مختلفة.
وقال العلماء إن “الكينوا كانت الحبوب الأم التي شحنت شعب الإنديز بالطاقة، وذلك حتى وصول الإسبان إلى أميركا الجنوبية وعندها توقفوا عن استخدامه.. وإنه غذاء متوازن للبشر أكثر من حبوب الذرة”.
وأعلن العلماء في دراسة نشرت في مجلة “نيتشر” العلمية نتائج بحثهم بالنظر إلى اختلافاته الجينية وتطور “الكينوا” خلال السنوات، حيث تبين لهم كيفية نمو النبات وتطور إنتاج الحبوب، حيث أكدت نتائج الدراسة أن الجينات في هذا النبات يمكنها أن تنتج الحبوب، الأمر الذي يجعله متوافرا تجاريا.
حاليا، يتوقع أن يزداد النمو السكاني إلى 11.2 مليار نسمة بحلول 2100، كما أن مشكلة الاحتباس الحراري تزيد من نسبة القلق حول تأمين غذاء عالمي. ويؤكد العلماء أن التحسن الوراثي لـ”الكينوا” سيساعد في تأمين ذلك مستقبلا.
وفي مقالات مشابهة ذكر خبير النبات أندريو إتش باتيرسون، والعالم في بحوث الإنسان ألان آل كولاتا، أن العقبة ما زالت موجودة، إلا أن الاكتشافات تفتح أبوابا من الاحتمالات والإمكانات. وأضافا: “اكتشاف التسلسلات الوراثية لنباتات أخرى مهملة من الممكن أن يكون الأساس لمساهمات مستقبلية لتأمين غذاء عالمي”.

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