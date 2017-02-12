 «صلاح» يقود روما لوصافة الدوري الإيطالي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 15 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 12 فبراير 2017 ميلاديا

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«صلاح» يقود روما لوصافة الدوري الإيطالي

«صلاح» يقود روما لوصافة الدوري الإيطالي
المناطق_وكالات

استعاد فريق روما وصافة الدوري الإيطالي لكرة القدم بفضل فوزه على ملعب مضيفه كروتوني 2 / صفر اليوم الأحد في المرحلة الرابعة والعشرين من المسابقة.

وتقدم البلجيكي رادجا ناينجولان بهدف لروما في الدقيقة 39 ثم أضاف المهاجم البوسني ادين دجيكو الهدف الثاني في الدقيقة 77 .

وتقمص المهاجم المصري الدولي محمد صلاح دور البطولة في مباراة اليوم حيث صنع هدفي الفريق كما حصل بنفسه على ضربة جزاء ولكن دجيكو أهدرها في الدقيقة 16 .

ورفع روما رصيده إلى 53 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين أمام نابولي صاحب المركز الثالث وبفارق أربع نقاط خلف يوفنتوس المتصدر بينما تجمد رصيد كروتوني عند13 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

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