 محافظ محايل يدشن الجرعة الثانية من الحملة الوطنية للتطعيم ضد شلل الأطفال | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 15 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 12 فبراير 2017 ميلاديا

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محافظ محايل يدشن الجرعة الثانية من الحملة الوطنية للتطعيم ضد شلل الأطفال

محافظ محايل يدشن الجرعة الثانية من الحملة الوطنية للتطعيم ضد شلل الأطفال
المناطق_محايل

دشن سعادة محافظ محايل الأستاذ محمد بن سعود أبو نقطة المتحمي ومدير عام الشئون الصحية بمنطقة عسير الدكتور محمد بن علي الهبدان الحملة الوطنية للتطعيم ضد شلل الأطفال بمركز الأمير نايف الحضاري بمحافظة محايل بجرعتها الثانية بتطعيم أول طفل وطفله.

   أوضح ذلك المتحدث الرسمي بصحة المنطقة وقال انه سيتم تنفيذ الحملة الوطنية للتطعيم ضد شلل الأطفال من خلال 99 فريقا صحيا وبقوة بشريه تزيد عن 183 مشاركا ومشاركة فنيا واداريا لتغطية المستهدف العام 19288 طفلا وطفله من خلال 31 مركزاً صحيا

  ومن جهته قال مدير القطاع الصحي والمشرف على مستشفى محافظة محايل الأستاذ محمد بن زيد عسيري بانه ومن اجل خدمة أفضل وميسرة لزوار المحافظة سيكون فريق صحي ثابت في مهرجان محايل ادفا لتطعيم الأطفال دون الخامسة من الساعة السادسة مساء حتى الحاديه عشر ليلا من الأحد إلى الخميس.

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