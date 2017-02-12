أمير عسير لولي العهد: تتويجكم بميدالية جورج تينت يمتد إلى كل من ينعم بالأمن والأمان

أعرب أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز ، عن اعتزازه وفخره بتسلم ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ميدالية “جورج تينت” التي تقدمها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية للعمل الاستخباراتي المميز في مجال مكافحة الإرهاب .

وقال الأمير فيصل بن خالد في تصريح صحفي ، إن تتويج الأمير محمد بن نايف ـ حفظه الله ـ بهذه الميدالية يأتي تتويجا لإسهامات سموه الرائدة في تحقيق الأمن والسلم الدوليين من جهة ، وتقديرا من المجتمع الدولي لمكانته ودوره الوطني المميز في مكافحة الإرهاب واجتثاث الفكر المتطرف والقضاء على جذوره، وتوجيهاته ومتابعته التي قادت إلى إحباط وإفشال الكثير من مخططات الجماعات الإرهابية الإجرامية المتطرفة سواء التي تستهدف أمن واستقرار المملكة أو الدول المجاورة والصديقة.

ولفت الأمير فيصل بن خالد إلى أن التكريم لايقتصر على شخصية ولي العهد فقط بل يمتد إلى كل مواطن ومقيم ينعم بالأمن والأمان في هذا الوطن الشامخ ،منوها بالدور الكبير والفعال لمركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية في تصحيح الأفكار المنحرفة والضالة لدى الشباب المغرر بهم وإعادتهم إلى جادة الصواب ، مشددا على أن موقف المملكة العربية السعودية الثابت والدائم والحازم ضد الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، وأيًا كان مصدره وأهدافه يتجسد في دعمها المستمر بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله للجهود العربية والدولية لمكافحة هذه الآفة التي تهدد الأمن والسلام في العالم .

ونوه الأمير فيصل بن خالد بما تشهده كافة القطاعات الأمنية في الممملكة من دعم واهتمام وتطور للحد من عصابات الشر والإجرام ، وعينا ساهرة للضرب بيد من حديد على كل من يحاول أن يمس أمن واستقرار المملكة