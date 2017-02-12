 أمير نجران في استقبال قائد القوة القطرية: “التحالف” يصون عروبة عالمنا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 15 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 12 فبراير 2017 ميلاديا

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أمير نجران في استقبال قائد القوة القطرية: “التحالف” يصون عروبة عالمنا

أمير نجران في استقبال قائد القوة القطرية: “التحالف” يصون عروبة عالمنا
المناطق_نجران

بيّن صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، أن تشكيل التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، يجسد حرص الدول المشاركة على صون عروبة العالم العربي، وإعادة الحق إلى أهله.

جاء ذلك أثناء استقبال سموه، قائد القوة القطرية المشاركة في التحالف، المقدم ركن الشيخ أحمد بن حمد آل ثاني، في مكتب سموه بديوان الإمارة، صباح اليوم، منوهًا سموه بمتانة العلاقات السعودية القطرية على المستوى الثنائي، وحجم التعاون في المجالات كافة.

من جهته، أعرب قائد القوة القطرية عن شكره لسمو أمير المنطقة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، معبرًا عن فخره واعتزازه وكافة ضباط وأفراد القوات القطرية بالمشاركة من أجل دعم الشرعية في اليمن الشقيق.

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