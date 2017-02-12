مستشار البيت الأبيض: تجميد قرار ترامب بشأن الهجرة “اغتصاب قضائي للسلطة”

شن مستشار البيت الأبيض ستيفن ميلر اليوم الأحد، هجوماً لاذعاً على محكمة الاستئناف الاتحادية التي منعت الأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الهجرة، معتبراً أن الحكم القضائي “هو اغتصاب القضاء للسلطة”.

وواجهت إدارة ترامب عدداً من الانتكاسات القضائية لحظر سفر المهاجرين من عدد من البلدان إلى البلاد، الذي صدر في 27 يناير (كانون الثاني)، وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه قد يلجأ إلى إصدار أمر تنفيذي جديد بدلاً من الدخول في عملية قضائية طويلة.

وقال ميلر في مقابلة لبرنامج “فوكس نيوز صنداي” إن “صلاحيات الرئيس هنا لا جدال فيها”.

وانتقد ميلر قرار الدائرة التاسعة من محكمة الاستئناف الأمريكية التي منعت الأمر التنفيذي.

وقال: “الدائرة التاسعة لديها تاريخ طويل في قرارات الإبطال، والدائرة التاسعة لديها تاريخ طويل في التجاوز، ليس لدينا تسلط قضائي في هذا البلد”.