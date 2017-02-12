 ترامب حول أولى عمليات احتجاز المهاجرين: أنفذ وعودي الانتخابية بطرد “المجرمين” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 15 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 12 فبراير 2017 ميلاديا

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ترامب حول أولى عمليات احتجاز المهاجرين: أنفذ وعودي الانتخابية بطرد “المجرمين”

ترامب حول أولى عمليات احتجاز المهاجرين: أنفذ وعودي الانتخابية بطرد “المجرمين”
المناطق - وكالات

دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد، عن أولى عمليات طرد مهاجرين غير شرعيين في ولايته، استهدفت أشخاصاً يعتبرون مجرمين وأثارت احتجاجات اليسار والمجموعات المهاجرة.

وكتب الرئيس الأمريكي على تويتر أن “قمع المهاجرين غير الشرعيين المجرمين ليس سوى تنفيذ لوعدي خلال الحملة”، مضيفاً أن “أفراد في عصابات ومهربي مخدرات وآخرين يتم طردهم”.

والأسبوع الفائت، أوقف مئات ممن لا يحملون أوراقاً قانونية وطردوا في عمليات متزامنة لعناصر في الجمارك، وفي الوكالة الفيدرالية المتخصصة في إعادة نقل الأشخاص الى الحدود، وخصوصاً في مدن لوس انجليس ونيويورك وشيكاغو واوستن في تكساس.

ولم تعلن السلطات الفدرالية عدد الموقوفين، لكن العديد من النواب الديموقراطيين طالبوا الحكومة بأجوبة، مبدين مخاوفهم من أن تشمل هذه العمليات أيضاً مهاجرين لا سوابق لهم.

وأكد البيت الابيض اليوم أن العمليات التي نفذت الاسبوع الفائت، أوسع نطاقاً من تلك التي قامت بها إدارة باراك أوباما تحت اسم “أوبريشن كروس تشيك”.

وقال ستيفن ميلر مستشار ترامب لقناة فوكس: “بناء على أمر الرئيس، نفذت عمليات لمراقبة الهجرة أكثر اتساعاً وأكثر شدة”.

وأضاف “صحيح أن عمليات كروس تشيك تنفذ كل عام، ولكن هذا العام اتخذنا تدابير جديدة وأكثر أهمية لطرد الأجانب من أصحاب السوابق”.

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