 جزائية الرياض تدين طبيبًا سعوديًا عالج جرحى داعش | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 15 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 12 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

غداً .. إيداع رواتب معلمي تعليم الكبار بمنطقة الرياض أمطار وسماء ملبّدة بالغيوم في الرياض  المخواة تحتضن رياضة الهايكنج الجبلية  وزير الخارجية يعقد مؤتمراً صحفياً مع الأمين العام للأمم المتحدة “هلال الباحة” يرفع من جاهزيته تزامنا مع التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة  وزير الخارجية يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة جزائية الرياض تدين طبيبًا سعوديًا عالج جرحى داعش ترامب حول أولى عمليات احتجاز المهاجرين: أنفذ وعودي الانتخابية بطرد “المجرمين” مستشار البيت الأبيض: تجميد قرار ترامب بشأن الهجرة “اغتصاب قضائي للسلطة” مصدر أمني: إصابة أبو بكر البغدادي بضربات جوية في العراق الحوثي يتّقي قصف التحالف بـ«صدور سجنائه» نظام ذكي لتسجيل حضور وانصراف الطلاب بخميس مشيط

جزائية الرياض تدين طبيبًا سعوديًا عالج جرحى داعش

جزائية الرياض تدين طبيبًا سعوديًا عالج جرحى داعش
المناطق - متابعات

أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، مواطنًا يحمل مؤهل البكالوريوس في الطب والجراحة، سبق له العمل معيدًا في إحدى الجامعات، وعالج أَثْنَاء سفره إلى سوريا جرحى رموز في تنظيم “داعش” الإرهابي.
وتضمّنت التهم الموجهة للطبيب، تأييده التنظيمات الإرهابية المشاركة في القتال في مناطق الصراع والتعاطف معها ومتابعة الأحداث في سوريا والسفر إلى هناك للغرض نفسه ودعمه لها بالمشاركة في تطبيب جرحاهم.
وتضمنت الاتهامات التقاءه بعض رموز وقادة ومنظري التنظيمات الإرهابية، وذلك وفقًا لما أقرّ به، وإنشاء حساب في برنامج التواصل الاجتماعي “تويتر” من أجل التواصل مع المنسقين، وكذلك تخزين ما من شأنه المساس بالنظام العامّ بحسب صحيفة عاجل.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>