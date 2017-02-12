وزير الخارجية يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة

التقى معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بمقر الوزارة اليوم ، معالي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.

وهنأ معاليه خلال اللقاء، الأمين العام للأمم المتحدة على تعيينه في هذا المنصب، معبرًا عن تطلعه للعمل مع الأمم المتحدة ومؤسساتها في مختلف المجالات التي تخدم الأمن والسلام.

حضر اللقاء معالي المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي، ومعالي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتخصصة المكلف الدكتور يوسف السعدون، ومدير الإدارة الإعلامية في وزارة الخارجية السفير أسامة نقلي، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل مرداد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد آل جابر.

كما حضر اللقاء الوفد المرافق لمعالي الأمين العام للأمم المتحدة، والمبعوث الأممي إلى ‏اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد.