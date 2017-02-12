 “هلال الباحة” يرفع من جاهزيته تزامنا مع التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة  | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 15 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 12 فبراير 2017 ميلاديا

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“هلال الباحة” يرفع من جاهزيته تزامنا مع التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة 

“هلال الباحة” يرفع من جاهزيته تزامنا مع التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة 
المناطق - الباحة - عبدالرحمن سفر
رفعت هيئة الهلال الاحمر في الباحة من استعداداتها في كافة مراكز  المنطقة تزامنا مع التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة هذه الأيام .
 واوضح المتحدث الرسمي للهلال الاحمر بالمنطقة عماد منسي الزهراني، أن الهيئة رفعت من استعداداتها في كافة مراكز المنطقة، تأهباً لأي طارئ لاسمح الله قد يحدث مزامنة مع التوقعات في تقلبات الأجواء خلال الفترة القادمة والتي حذرت منها الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة والمتوقع ان تتأثر بها محافظات المنطقة بقطاعي السراة وتهامة والباديه، مشيراً الى انه تم رفع الجاهزية لدى الكوادر العاملة بواقع ”14” مركز اسعافي بالمنطقة، مطالباً الجميع في حال الحاجة للخدمة الاسعافية بالاتصال على الرقم ”997”.
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