“هلال الباحة” يرفع من جاهزيته تزامنا مع التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة 

رفعت هيئة الهلال الاحمر في الباحة من استعداداتها في كافة مراكز المنطقة تزامنا مع التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة هذه الأيام .

واوضح المتحدث الرسمي للهلال الاحمر بالمنطقة عماد منسي الزهراني، أن الهيئة رفعت من استعداداتها في كافة مراكز المنطقة، تأهباً لأي طارئ لاسمح الله قد يحدث مزامنة مع التوقعات في تقلبات الأجواء خلال الفترة القادمة والتي حذرت منها الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة والمتوقع ان تتأثر بها محافظات المنطقة بقطاعي السراة وتهامة والباديه، مشيراً الى انه تم رفع الجاهزية لدى الكوادر العاملة بواقع ”14” مركز اسعافي بالمنطقة، مطالباً الجميع في حال الحاجة للخدمة الاسعافية بالاتصال على الرقم ”997”.