 المخواة تحتضن رياضة الهايكنج الجبلية 

انطلقت رحلة الهايكنج من مزرعة ناصر الشدوي بمحافظة المخواة إلى منتجع الكهوف بشدا الاسفل والمشي من عقبة الممشى قديما و شارك في هذه الفعالية 51 مشاركا من هواة ومحبي الهايكنج من جميع فئات المجتمع من ضمنهم مجموعة من المغامرين والرحالة السعوديين الذين شاركوا في مسابقات دولية

واوضح مديرعام السياحة والتراث الوطني بمنطقة الباحة الاستاذ زاهر محمد الشهري بان هذه الفعالية تأتي ضمن مهرجان الربيع السابع في محافظة المخواة مشيرا بان هذا البرنامج صمم للإطلاع على معالم وكهوف جبال شدا والاستمتاع بعدد من أنواع السياحة و المغامرات وسياحة الكهوف والسياحة الرياضية مبينا بانه تخلل الرحلة استراحات وفعاليات تدريبية على رياضة الهايكنج، إضافة إلى فعاليات تعريفية بالمنطقة وتراثها وبيئتها والسياحة فيها.