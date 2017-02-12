 أمطار وسماء ملبّدة بالغيوم في الرياض | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 15 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 12 فبراير 2017 ميلاديا

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أمطار وسماء ملبّدة بالغيوم في الرياض

أمطار وسماء ملبّدة بالغيوم في الرياض
واس - الرياض

هطلت، مساء اليـــــــوم، الأمطار المتوسطة على مدينة الرياض، وما زالت السماء ملبّدة بالغيوم.
وهطلت على منطقة الباحة أمطار متفرّقة -من متوسطة إلى غزيرة- شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها، ومحافظات بلجرشي، والعقيق، والقرى، وبني حسن، والمندق، وقلوة، والمخواة، وغامد الزناد، والحجرة والمراكز التابعة لها.
وشملت الأمطار منتزهات رغدان، والأمير مشاري، والخلب، وعمضان، وموطف، والمنتزه الوطني، والشكران، والقمع، حيث سالت على إثرها العديد من الأودية والشعاب، وارتوت الأرض.

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