غداً .. إيداع رواتب معلمي تعليم الكبار بمنطقة الرياض

بينَ مصدر مطلع بالإدارة العامة للتعليم بالرياض أنه سيتم إيداع رواتب معلمي الليلي (تعليم الكبار)، غداً الاثنين، بمشيئة الله في حساباتهم البنكية.
وبينَ المصدر وفقا لـ«تواصل»: أنه تم الانتهاء من هذا الإجراء، لصالح معلمي المدارس الليلية بمدارس الرياض.
بينَ مصدر مطلع بالإدارة العامة للتعليم بالرياض أنه سيتم إيداع رواتب معلمي الليلي (تعليم الكبار)، غداً الاثنين، بمشيئة الله في حساباتهم البنكية.
وبينَ المصدر وفقا لـ«تواصل»: أنه تم الانتهاء من هذا الإجراء، لصالح معلمي المدارس الليلية بمدارس الرياض.
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