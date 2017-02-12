 وزير النقل يشكر خادم الحرمين الشريفين على موافقته لاستضافة المملكة لمقر المنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 15 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 12 فبراير 2017 ميلاديا

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وزير النقل يشكر خادم الحرمين الشريفين على موافقته لاستضافة المملكة لمقر المنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية

وزير النقل يشكر خادم الحرمين الشريفين على موافقته لاستضافة المملكة لمقر المنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية
واس - الرياض

رفع وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، الأستاذ بن عبد الله الحمدان، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بمناسبة صدور موافقته الكريمة على مقترح منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) بإنشاء المنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية واستضافة المملكة لها.
وأَبْلَغَ: “إن هذه الموافقة السامية تأتي امتدادًا للدعم الكبير الذي توليه القيادة لأمن وسلامة الطيران محليًا، وإقليميًا، ودوليًا”، مبينًا أن المنظمة ستهدف بعد إنشائها إلى تقديم الدعم للدول الإقليمية للمساهمة في تطوير أنظمتها وتدريب كوادرها البشرية لتواكب التطور الكبير الذي تشهده صناعة الطيران المدني حول العـالم، حيث تتطلب تأهيلًا عاليًا لضمان تطبيق أعلى معايير وإجراءات السلامة وفق أفضل الممارسات الدولية.
وأكّد أن صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين هو خير دليل وبرهان على حرص ودعم المملكة الكبيرين لصناعة النقل الجوي، وجميع أنشطتها الإقليمية والدولية. 

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