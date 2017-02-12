 داعش يفجر آبار الغاز والنفط السورية في منطقة جحار بريف تدمر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 15 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 12 فبراير 2017 ميلاديا

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داعش يفجر آبار الغاز والنفط السورية في منطقة جحار بريف تدمر

داعش يفجر آبار الغاز والنفط السورية في منطقة جحار بريف تدمر
المناطق - وكالات

فجر تنظيم داعش المتطرف اليوم الأحد، آبار الغاز والنفط في منطقة جحار، التي تبعد 30 كيلومتراً، شمال غرب مدينة تدمر.

وذكر مصدر ميداني في القوات الحكومية السورية، أن مسلحي تنظيم داعش فجروا صباح اليوم العديد من آبار الغاز والنفط في حقل جحار، حيث شوهدت ألسنة النار وأعمدة الدخان تتصاعد إلى السماء على مسافات بعيدة في عمق البادية السورية”.

ولفت المصدر إلى أنه من الصعب من المرحلة الحالية الوصول إلى الآبار المحترقة، حيث لا تزال قوات الجيش على بعد نحو 6 كيلومترات من الآبار، إضافة لقيام تنظيم داعش بتفخيخ الطرق المؤدية إلى الآبار وإطلاق النار على أي من يحاول التقدم باتجاهها.

وقام تنظيم داعش في الثاني من فبراير (شباط) الجاري، بإحراق ما تبقى من معمل غاز حيان القريب من الآبار، التي يسيطر عليها، وذلك بعد أقل من شهر من قيامه بتفجير وحدة التحكم المركزي للمعمل، الذي تعود ملكيته لشركة كرواتية.

وسيطر تنظيم داعش في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، على حقل جحار، بعد أقل من شهر على إدخاله الخدمة من قبل الحكومية السورية، وكان الحقل ينتج يومياً من 300 حتى 350 ألف متر مكعب من الغاز.

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