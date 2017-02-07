 مصدر مسؤول بوزارة البيئة والمياه والزراعة:شركات المطاحن بالمملكة مستمرة ببيع الدقيق للمخابز بنفس الأسعار دون تغيير | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 15 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 12 فبراير 2017 ميلاديا

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مصدر مسؤول بوزارة البيئة والمياه والزراعة:شركات المطاحن بالمملكة مستمرة ببيع الدقيق للمخابز بنفس الأسعار دون تغيير

مصدر مسؤول بوزارة البيئة والمياه والزراعة:شركات المطاحن بالمملكة مستمرة ببيع الدقيق للمخابز بنفس الأسعار دون تغيير
واس - الرياض

صرح مصدر مسؤول بوزارة البيئة والمياه والزراعة بأنه لا صحة لما روجته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي عن رفع الدعم عن الدقيق والخبز .
وأكد المصدر أن شركات المطاحن بالمملكة مستمرة ببيع الدقيق للمخابز بنفس الأسعار دون تغيير وأن معدلات السحب اليومية لحصص العملاء تسير وفق معدلاتها الطبيعية.
وأشار إلى أن وزارة التجارة والاستثمار صرحت بأنها تتابع التزام المخابز بالأوزان المقررة نظاماً للخبز المفرود والصامولي بحد أدنى 510 جرام للريال الواحد.
وأهاب المصدر بالمواطنين الحرص في الحصول على المعلومات من القنوات الرسمية ذات العلاقة.

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