9.3 ملايين سجلوا في حساب المواطن

آخر إحصائية أعلن عنها حساب المواطن اليوم لعدد المسجلين في برنامج حساب المواطن وصل الإجمالي لـ 9,378,710 مواطن ومواطنة.

ويعتبر برنامج حساب المواطن من أهم الأدوات لتمكين عملية التحول الاقتصادي في المملكة، وذلك في إطار تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني لتطوير العمل الحكومي وتأسيس البنية التحتية اللازمة لتحقيق “رؤية المملكة العربية السعودية 2030″، واستيعاب طموحاتها ومتطلباتها.