مقاتلات التحالف تقصف مواقع الانقلابيين غربي اليمن

شنت مقاتلات التحالف العربي اليوم الأحد، غارات جوية على مواقع يسيطر عليها الحوثيون ومليشيا المخلوع علي عبدالله صالح، بمحافظة الحديدة (226) كم غرب صنعاء.

وقال سكان محليون، إن مقاتلات التحالف استهدفت بنحو عشر غارات جوية هيئة التطوير بمديرية الزيدية، ومنطقة النخيلة بمديرية الدريهمي.

وبحسب المصادر، فقد سمعت انفجارات عنيفة وشوهدت أعمدة الدخان وألسنة اللهب تتصاعد من تلك المواقع، دون أن تتضح الخسائر التي خلفها القصف.

وذكرت المصادر إن مقاتلات التحالف لا تزال تحلق في أجواء المدينة بشكل مكثف، دون إطلاق المضادات الأرضية من الحوثيين وقوات صالح.

يشار إلى أن جماعة الحوثيين المسلحة تسيطر على محافظة الحديدة، ثالث كبرى المحافظات اليمنية سكاناً، منذ أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2014.

وتقود السعودية تحالفاً عسكرياً عربياً ضد الحوثيين وقوات صالح في اليمن منذ نحو عامين، بطلب من الرئيس عبدربه منصور هادي لاستعادة شرعية البلاد