من مركز الملك فهد الثقافي بالرياض .. تعليم محايل عسير يتوشح التميز في أبهى حُلله بحصد المركز الثالث و BMW في فئة الإدارة والمدرسة والمركز السابع والثامن في فئة المرشد الطلابي

كان تعليم محايل عسير على موعد هذا المساء مع حفل تتويج الفائزين بجائزة التعليم للتميز السنوية في دورتها السابعة والتي أضحت كرنفالاً سنوياً يتعطش الميدان التربوي لسماع نتائجه

وقد كان لتعليم محايل عسير حضوراً مميزاً في هذا العرس التربوي فقد فازت الإدارة في فئة الادارة والمدرسة ممثلة بقائد مدرسة عمرو بن العاص بمكتب التعليم في البرك الأستاذ عبدالله ابراهيم الهلالي بالمركز الثالث على المستوى الوطني وحصوله على مكافأة مالية وسيارة BMW كما فازت الادارة في فئة المرشد الطلابي ومثلها مرشدين على المستوى الوطني هما المرشد الطلابي الأستاذ عبدالرحمن أحمد الشريف من مدرسة الإحسان لتحفيظ القرآن الكريم في مكتب التعليم في بارق والذي حصل على المركز السابع ومكافأة مالية

والمرشد الطلابي الأستاذ على محمد حسن عسيري من ثانوية الفلاح بمكتب التعليم في بارق والذي حصل على المركز الثامن ومكافأة مالية

كما هنأ سعادة مدير التعليم بمحافظة محايل عسير الأستاذ منصور بن عبدالله آل شريم الفائزين ، قائلا تميزت محافظة محايل بأنها محافظة الشهداء الذين ذادوا عن حياض الوطن وسطروا بدمائهم أروع ضروب المثل في الوفاء والإخلاص للدين ثم المليك والوطن وهاهم أبناء المحافظة يكملون مسيرة التميز في التعليم كي يثبتوا للجميع أن هذه المحافظة تواقة لأن تكون من أوائل المحافظات تعليميا وحضارياً