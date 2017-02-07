 الامين العام للمنظمه العربيه للهلال الاحمر والصليب الاحمر يزور جناح هيئة الهلال الاحمر السعودي بالجنادريه | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 15 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 12 فبراير 2017 ميلاديا

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الامين العام للمنظمه العربيه للهلال الاحمر والصليب الاحمر يزور جناح هيئة الهلال الاحمر السعودي بالجنادريه

الامين العام للمنظمه العربيه للهلال الاحمر والصليب الاحمر يزور جناح هيئة الهلال الاحمر السعودي بالجنادريه
المناطق - الرياض - شاجع الدوسري
زار الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر الدكتور صالح بن حمد السحيباني جناح هيئة الهلال الأحمر السعودي بمهرجان الجنادرية، معرباً عن سعادته بلقاء المسؤولين بالجناح, الذين قدموا له شرحاً مفصلاً عن جهود الهيئة في الإسعاف ومباشرة الحالات الطارئة .
وتوقف طويلاً عند ركن التدريب, مؤكداً أهمية تعليم الاسعافات الاولية لجميع شرائح المجتمع من خلال البرامج التدريبيه والتوعوية التي باتت مطلباً اجتماعياً أساساً, لا سيما في موسم الحج وفي ظل التطورات التي تستجد في العالم.
كما قام سعادة الدكتور السحيباني بتعبئة استمارة التطوع وأنظم للمتطوعين بهيئة الهلال الاحمر .

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