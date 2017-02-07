 جامعة الإمام عبد الرحمن الفيصل تستقبل غداً الاثنين طلبات الالتحاق في برامج للدراسات العليا الكترونياً | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 15 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 12 فبراير 2017 ميلاديا

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جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل تكرم 486 طالبا متفوقا من 12 كلية جامعة الإمام عبد الرحمن الفيصل تستقبل غداً الاثنين طلبات الالتحاق في برامج للدراسات العليا الكترونياً الامين العام للمنظمه العربيه للهلال الاحمر والصليب الاحمر يزور جناح هيئة الهلال الاحمر السعودي بالجنادريه من مركز الملك فهد الثقافي بالرياض .. تعليم محايل عسير يتوشح التميز في أبهى حُلله بحصد المركز الثالث و BMW في فئة الإدارة والمدرسة والمركز السابع والثامن في فئة المرشد الطلابي مقاتلات التحالف تقصف مواقع الانقلابيين غربي اليمن 9.3 ملايين سجلوا في حساب المواطن مصدر مسؤول بوزارة البيئة والمياه والزراعة:شركات المطاحن بالمملكة مستمرة ببيع الدقيق للمخابز بنفس الأسعار دون تغيير إسماعيل العمراني ..فيلسوف المطر والرحيل داعش يفجر آبار الغاز والنفط السورية في منطقة جحار بريف تدمر وزير النقل يشكر خادم الحرمين الشريفين على موافقته لاستضافة المملكة لمقر المنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية غداً .. إيداع رواتب معلمي تعليم الكبار بمنطقة الرياض أمطار وسماء ملبّدة بالغيوم في الرياض

جامعة الإمام عبد الرحمن الفيصل تستقبل غداً الاثنين طلبات الالتحاق في برامج للدراسات العليا الكترونياً

جامعة الإمام عبد الرحمن الفيصل تستقبل غداً الاثنين طلبات الالتحاق في برامج للدراسات العليا الكترونياً
المناطق - الدمام - منال الدوسري

تبدأ عمادة الدراسات العليا بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالدمام غدا الاثنين في استقبال طلبات الالتحاق لبرامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1438/1439هـ والتي تستمر حتى يوم الاثنين 7 جمادى الآخرة 1438هـ الموافق 6 مارس 2017م  وذلك عبر موقع الجامعة الالكتروني .
من جانبه دعا عميد الدراسات العليا الدكتور عبد الرحمن بن إبراهيم المهوس الراغبين في الالتحاق بالبرامج ممن تنطبق عليهم الشروط، إلى التقدم بطلب للمنافسة على القبول، من خلال البوابة الإلكترونية بموقع الجامعة في التاريخ المحدد وأشار إلى أن التقديم سيتاح للطلاب والطالبات للالتحاق ببرامج الدبلوم والماجستير والدكتوراه والزمالة في أكثر من خمسة وأربعين برنامجا، بعضها بنظام الموازي في تسع كليات هي الطب و كلية الصحة العامة و كلية العمارة والتخطيط و كلية العلوم الطبية التطبيقية و كلية التمريض و كلية العلوم و كلية الآداب و كلية التربية بالدمام و الجبيل ،  اما عن البرامج والشروط أوضح د. المهوس أنه يمكن الاطلاع عليها في موقع الجامعة الإلكتروني على الرابط التالي:http://www.uod.edu.sa/ar  مؤكدا أن التقديم سيتاح عبر البوابة الإلكترونية، وفي الفترة المحددة فقط، ولن ينظر إلى أي طلب خارجها.

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