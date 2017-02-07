جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل تكرم 486 طالبا متفوقا من 12 كلية

قال مدير جامعة الامام عبد الرحمن بن فيصل الدكتور عبد الله بن محمد الربيش لا شك ان ايام النجاح والتفوق والتميز العلمي ايام منفرده وهي تبعث في النفس الغبطة والسرور ومدعاة للسعادة وعندما يكون النجاح والتميز مرتبط بالاستثمار في العنصر البشري لاشك ان الفرحة والسعادة مضاعفة ونحتفل اليوم بكوكبة من ابناءنا الطلاب وسبق للجامعة الاحتفال بمجموعة من الطالبات المتفوقات في جميع كلياتها والاحصائية الحالية للطلاب والطالبات المتفوقات بلغت 2100 طالبه وطالبه وهذا يشكل 7 بالمائة من طلاب الجامعة وهو مؤشر ممتاز يعطينا كمسؤولين و الاطمئنان لسير العملية التعليمية في الجامعة .

جاء ذلك خلال حفل تكريم المتفوقين الذي نظمته عمادة شؤون الطلاب في الجامعة صباح امس وبلغ عددهم 486 طالبا من 12 كلية حيث بلغ عدد المتفوقين من كلية الطب 232 طالب و كلية العمارة والتخطيط 25 طالبا و طب الاسنان 24 طالبا و الصيدلة 8 وكلية الشريعة والقانون طالب واحد و كلية العلوم الطبية التطبيقية 30 طالبا و التربية 23 و كلية ادارة الاعمال 22 طالبا و الهندسة 54 طالبا و كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع 28 و كلية التمريض 14 طالبا و اخيرا كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات 19 طالب ، وذلك بحضور اولياء الامور والوكلاء وعمداء الكليات و اعضاء هيئة التدريس في الجامعة حيث اقيم الحفل في القاعة الكبرى بالمدينة الجامعية وتخلله السلام الملكي ثم مسيرة الطلاب المتفوقين ثم تلاوة القران الكريم ثم قصيده هادفة للطلاب المتفوقين وتم السحب على جوائز لأولياء الامور عبارة عن رحلة للعمرة فلوحة إنشاديه محفزة عن التفوق .

واضاف الدكتور الربيش ان التفوق نتاج جهد وتعب ومعاناة وله ايضا مقوماته ومتطلباته ولاشك ان الطالب بالدرجة الاولى هو العامل المحدد لعملية التفوق ولكن هناك امور اخرى في هذه المنظومة يجب ان تتوفر ليتكامل العمل والبيئة المحفزة مثل الجامعة ولاشك انها عامل مؤثر ولكن اقصد البيئة المحيطة بالطالب وهي البيت واولياء الامور الذين نعتبرهم شركاء للنجاح في هذا التميز وبهذه المناسبة اقدم شكري وامتناني لأولياء الامور الذين ساندونا في هذه العملية الاكاديمية في الجامعة لكي تساهم معهم في بناء وصقل شخصيتهم وانتهز الفرصة لأشكر اعضاء هيئة التدريس وعضوات هيئة التدريس في نجاح وتميز طلابنا ، والنجاح والتميز يحتاجان اصراراً وطاقة قويه ولاشك ان هذه السمة متوفرة في طلابنا ، واقدم التهنئة للطلاب وادعوهم الى الاستمرار في النجاح والتميز هو ما نريده ، مشيرا الى اننا نعتمد على اختيار الطلاب على المعدل التراكمي وهو يعكس ناحية واحده مما نريده في شخصية الطالب وفي شخصيته من سيتأهل لسوق العمل ولكن هناك امور اخرى يجب ان تتوفر وهي السلوك والاخلاق والتربية وان متأكد بان طلابنا يتميزون بهذه الخصال والسلوك والخلق الرفيع هو من يصنع الفرق في مستقبل الطالب ، مقدما الشكر والثناء لعمادة شؤون الطلاب على التنظيم والاعداد لهذا الحفل وامل ان يستمر بشكل سنوي ولدينا نظره مستقبليه في عملية التفوق ليس فقط بالنظر في المعدل التراكمي ، وكما لاحظتهم الاعداد الكبيرة في كلية الطب على وجه الخصوص لاشك ان هذا امامه مشوار طويل والعمل دون كلل او ملل للمحافظة على التميز والتفوق داعيا دوام التوفيق للجميع.

واشار عميد شؤون الطلاب الدكتور علي بن طارد الدوسري ان لقاءنا اليوم يحمل في طياته معاني كثيرة اهمها لقاء الأسرة الواحدة في هذا الوطن المعطاء المبارك في جامعتنا الحبيبة فنلتقي لنحصد واياكم ثمرة التفوق التي احيطت بالرعاية والمتابعة الجادة فكانت كشجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها في السماء وانه لمن دواعي سروري ان اقف اليوم مفتخرا بكم متفوقي الجامعة مهنئا ومباركا تفوقكم فاحيي فيكم الجد والاجتهاد والمثابرة واتقدم لكل اب وام وقرابة بعظيم الشكر والامتنان فلاشك ان لكم فضلا لا يدانيه فضل ولكم معروفا لا يجاريه معروف بعد توفيق الله ، ان هذا عطاء اخر يكتب بمداد من نور في صفحات جامعتنا العطرة وهذه بادرات امل تنتثر في ربوع الوطن المعطاء .

ووجه الدكتور الدوسري كلمة للمتفوقين قال فيها : شبابنا المتفوق .. وطننا و جامعتنا ووالديكم ينتظرون منكم الكثير والكثير لتقديمة بتميز في جميع المجالات فليكن شعاركم استدامة التفوق في جميع مجالات العلم والعمل و الاخلاق والحياة بشكل عام ، وان ما يميز حفلنا اليوم انكم اول دفعه تكرم للتفوق من جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل بعد ان اطلق عليها شعار الجامعة الجديد استلهاما من رؤية المملكة الطموحة بصورة توائم بين التراث والاصالة وعبق التاريخ من جهة وبين الحداثة و المعاصرة والطلاق روح الابداع والتميز المعرفي من جهة اخرى نحو ريادة مستقبلية لا متناهية في ظل استجابة واضحة لرؤية الجامعة ورسالتها تحت مظلة نبض هذا الوطن ومتطلباته ولعل ما يميز هذه الدفعة ايضا انه اطلق على هذا العام عام البحث العلمي للجامعة حرصا على تميزها والاستمرار في تفوقها ولاشك ان لكم دورا كبيرا في ذلك .

واختتم كلمته بان جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل ستبقي القيمة المعنوية والتاريخية والانسانية وسنتعاون في سبيل تطويرها لتبقى الصرح والمنارة في اداء واجباتها العلمية و الايمانية والثقافية محافظة على ارثها العلمي متطلعة الى التميز في جميع المجالات وفق رؤيتها ورسالتها و قيمها في وطننا الامن المعطاء بحول الله وقوته فشكرا لكم حفلنا الكريم على حضوركم ودعمكم .