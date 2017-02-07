 بـ شروط .. التعليم تمكّن شاغلي الوظائف التعليمية بالتقاعد المبكر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 16 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 13 فبراير 2017 ميلاديا

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بـ شروط .. التعليم تمكّن شاغلي الوظائف التعليمية بالتقاعد المبكر

بـ شروط .. التعليم تمكّن شاغلي الوظائف التعليمية بالتقاعد المبكر
المناطق - متابعات

مكّنت وزارة التعليم راغبي التقاعد المبكّر من شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية بعد إقفال التقديم عليه من أَثْنَاء الخدمة الذاتية بنظام فارس .
واشترطت الوزارة أن يكون بدء التقاعد بنهاية العام الدراسي الحالي 1437 – 1438 هـ، وإرفاق إفادة من مدير الإدارة أو من قائد أو قائدة المدرسة بالاستغناء عن المعلم أو المعلمة في حال كان بدء ترك العمل أَثْنَاء العام الدراسي.

وطالبت الوزارة قادة المدراس بإبلاغ منسوبيهم من شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية ممّن لديهم الرغبة بالتقدم على طلب التقاعد المبكر، وذلك بعد إقفال التقديم عليه من أَثْنَاء الخدمة الذاتية بنظام فارس بتعبئة النموذج الموحّد، مع مراعاة إرفاق:
1- إفادة من مدير الإدارة، أو من قائد أو قائدة المدرسة بالاستغناء عن المعلم أو المعلمة في حال كان بدء ترك العمل أَثْنَاء العام الدراسي.

2- بيان خدمة الموظف بعد اعتماده من إدارة التعليم.
3- صورة من الهوية الوطنية.
4- إخلاء طرف من بنك التسليف، والبنك العقاري، والبنك الزراعي.
5- رقم الآيبان مصدّق من البنك الذي يودع عليه الراتب.
6- تسجيل رقم الجوال على النموذج.
ومنوّه أن باقي الإجراءات يتم استكمالها عن طريق الإدارة، ويتم رفع الطلبات إلى وِكَـالَةَ الوزارة للشؤون المدرسية للبتّ حاليًا.

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