 أمير جازان يقلد مساعد مدير الشرطة للتخطيط  “العليان ” رتبة لواء | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 16 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 13 فبراير 2017 ميلاديا

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أمير جازان يقلد مساعد مدير الشرطة للتخطيط  “العليان ” رتبة لواء

أمير جازان يقلد مساعد مدير الشرطة للتخطيط  “العليان ” رتبة لواء
المناطق - جازان

قلد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان في مكتبه بديوان الإمارة أمس مساعد مدير شرطة منطقة جازان للتخطيط العميد سلطان بن عبد المحسن العليان رتبته الجديدة عقب صدور الأمر السامي الكريم بترقيته لرتبة لواء.

وهنأ سموه ، مساعد مدير شرطة جازان للتخطيط بالثقة الغالية، متمنياً له التوفيق والسداد  لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

من جانبه عبر اللواء العليان عن سعادته بصدور الثقة الغالية من ولاة الأمر – حفظهم الله – بترقيته ، مثمنا لسمو أمير جازان تقليده الرتبة عاداً الترقية حافزاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء في سبيل خدمة الوطن والمواطن.

حضر التقليد مدير شرطة جازان اللواء ناصر بن صالح الدويسي.

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