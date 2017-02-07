أمير منطقة جازان يستقبل أعضاء مجلس المنطقة الجدد

أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان رئيس مجلس المنطقة

، على أهمية دور أعضاء مجلس المنطقة التنموي ونقل احتياجات المواطنين لكافة الجهات والمسؤولين والعمل على تنفيذها وفق توجيهات ولاة الامر ، جاء ذلك خلال استقبال سموه أعضاء مجلس المنطقة الجدد المعينين مؤخرا بمكتبه بديوان الإمارة اليوم والذين قدموا للسلام على سموه عقب تعيينهم.

وشدد الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز على أهمية دورهم والأعمال والمهام المناط بهم ، واصفا خدمة المواطن بالشرف، متمنياً لهم التوفيق والسداد في عملهم ومرئياتهم .

من جهتهم أعرب أعضاء المجلس عن شكرهم لسمو أمير منطقة جازان على دعمه ورعايته، سائلين الله التوفيق والنجاح وأن يكونوا عند حسن الظن .

حضر الاستقبال وكيل إمارة المنطقة للشؤون التنموية أمين عام مجلس المنطقة أحمد بن عبدالله زعلة.