3 أوسمة شرف عالمية لتعليم منطقة عسير

حققت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير ،ممثلة في فريق برنامج جلوب العالمي في ثانوية الفتح بأبها ثلاثة أوسمة شرف في برنامج جلوب البيئي تمثلت في وسام الشرف الأول في بيانات الغلاف الجوي متقدم ،ووسام الشرف الثاني في الغيوم، ووسام الشرف الثالث في رصد بيانات الغلاف الجوي، فيما حقق فريق جلوب في كل من ثانوية تندحة ، وثانوية الفتح ،وثانوية صقر قريش ، شارة التميز في تحدي البيانات خلال الفصل الدراسي الأول من العام 1437-1438هـ .

بدوره قدم وكيل وزارة التعليم الدكتور نياف الجابري شكره وتقديره لتعليم المنطقة ممثلة في المدير العام جلوي آل كركمان والمساعد للشؤون التعليمية سعد الجوني ولفريق العمل في المدرسة و لإدارة النشاط الطلابي ، على الجهود المبذولة في دعم برنامج جلوب البيئي وكافة برامج النشاط الطلابي، مؤكدا أن تحقيق هذه الأوسمة أسهم في رفع رصيد المملكة عالمياً.

من جهته أوضح مدير عام التعليم بالمنطقة أن هذا الإنجاز يضاف لسجلات التميز التي تحققها الإدارة ، بفضل الجهود الكبيرة التي توليها لدعم المواهب والبحوث العلمية، إضافة لجهود العاملين والعاملات في الميدان من منسوبي التعليم.

وأوضح منسق البرنامج في تعليم عسير رئيس النشاط العلمي يحيى بن عبود ، أنه تم تحقيق هذه الأوسمة على خلفية مجموعة من عمليات الرصد المستمر، التي يقوم بها فريق البرنامج بإشراف معلم جلوب في ثانوية الفتح بأبها الأستاذ يحيى عبده ، مشيرا إلى أن البرنامج ينفذ من خلال جهود مشتركة من وزارة الخارجية الأمريكية وبعض الوكالات الأمريكية المهتمة بشؤون البيئة بالاشتراك مع بعض دول العالم.

يذكر أن تعليم عسير حقق نتائج مميزة ومراكز متقدمة على مدى السنوات الماضية في برنامج قلوب البيئي ـ، حيث تصدرت ثانوية الفتح بأبها لمرتين على التوالي ، على مستوى شمال أفريقيا و الشرق الأدنى في “بحوث التربة”، وذلك نتيجة لعمليات الرصد و تسجيل البيانات المستمر فيما يخص الدراسات البيئية للتربة، من خلال دراسة درجات الحرارة ، والرطوبة ، وكمية الأملاح ، وغير ذلك ، مما قام به فريق “برنامج جلوب” في المدرسة عبر موقع برنامج جلوب البيئي على الشبكة العالمية للإنترنت .