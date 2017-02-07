 الأمير محمد بن ناصر يستقبل أسرة شهيد الواجب الرائد العامري | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 16 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 13 فبراير 2017 ميلاديا

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الأمير محمد بن ناصر يستقبل أسرة شهيد الواجب الرائد العامري

الأمير محمد بن ناصر يستقبل أسرة شهيد الواجب الرائد العامري
المناطق - جازان

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بمكتبه بالإمارة “اليوم” رئيس محكمة الاستئناف بجازان الشيخ علي بن شيبان العامري وأبناء وأشقاء الشهيد الرائد عبدالله بن شيبان العامري الذي استشهد مدافعـًا عن دينه ووطنه في الحد الجنوبي .

وعبّر سمو أمير منطقة جازان عن خالص التعازي لأسرة الشهيد العامري معبرًا عن فخر الجميع بجهود وتضحيات الجنود المخلصين المدافعين عن الدين وحدود الوطن .

وقدم الشيخ العامري شكره وكافة أبناء وأشقاء الشهيد للقيادة الرشيدة ولسمو أمير منطقة جازان لتعازيهم ومواساتهم في فقيدهم ، سائلاً الله تعالى أن يحفظ لهذا الوطن الغالي أمنه واستقراره .

الأمير محمد بن ناصر يستقبل الشيخ علي شيبان وأسرة شهيد الواجب الرائد العامري

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